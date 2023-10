POL-PB: 40 Partikelfilter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (md) Am Sonntag, 15.10.2023 informierten Zeugen die Polizei über ein Graffiti auf einer Bronzefigur des so genannten "Waschfrauen-Denkmals" im Paderborner Paderquellgebiet. Unbekannte hatten auf den Rücken der Statue, die am nächsten zum Fußweg "An der Warmen Pader" steht, ein "Hammer und Sichel"-Symbol in pinker Farbe aufgesprüht. Die Farbe war ...

