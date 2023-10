Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte drangen Montagnacht, 16.10.2023 in ein Blumengeschäft an der Husener Straße in Paderborn ein und stahlen Bargeld.

Der Inhaber bemerkte den Einbruch über die Videoüberwachung seines Geschäftes und benachrichtigte am Montagmorgen die Polizei. Offenbar drangen zwei unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam in das Geschäft ein, brachen den Tresor auf und stahlen einen dreistelligen Geldbetrag. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen oder hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell