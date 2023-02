Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dreiste Trickdiebe

Geseke (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 21.40 Uhr zu einem Trickdiebstahl in einem Getränkemarkt in der Bürener Straße. Zwei bislang unbekannte Männer betraten zur Tatzeit das Geschäft. Einer der beiden Männer verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch, während der andere in der Zwischenzeit nahezu die gesamten Einnahmen aus der Kasse entnahm. Anschließend entfernten sich die beiden Männer mit ihrer Tatbeute zügig in unbekannte Richtung. Die Diebe können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: Cirka 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Figur, Bart, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, blauer Jeans, Mütze 2. Person: Cirka 30 bis 35 Jahre alt, kräftige Figur Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell