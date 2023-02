Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendieb festgenommen

Soest (ots)

Am 23. Februar, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße. Ein Polizeibeamter beobachtete in seiner Freizeit, wie ein 31-jähriger Geseker, Drogerieartikel in seine mitgeführte Tasche steckte. Als er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, folgte er dem Dieb und forderte ihn auf Stehen zu bleiben. Er gab sich als Polizist zu erkennen, woraufhin der Dieb seine Fäuste erhob und nach ihm schlug. Der Polizeibeamte konnte den Schlägen ausweichen und der Dieb flüchtete in Richtung Theodor-Heuss-Park. Ein Streifenwagen konnte den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

