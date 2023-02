POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am 22.02.2023, gegen 17:40 Uhr, wurden der Polizei auf der Beckumer Straße zwei Personen auf einem Motorroller ohne Helm gemeldet. In Höhe der Straße Am Stadtpark konnten die eingesetzten Beamten den Motorroller feststellen und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit und flüchtete in einen Radweg. Die Polizeibeamten verloren den Roller aus den Augen. Nach einem ...

mehr