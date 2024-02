Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub in Leiferde - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leiferde

13.02.2024 - 19:00-19:20 Uhr

Unbekannte stehlen eine hochwertige Armbanduhr

Am Abend des 13. Februars drangen zwei unbekannte Täter in das Wohnhaus eines älteren Herren in einer abgelegenen Straße, in Ortsrandlage, in Leiferde ein. Als diese im Wohnzimmer auf den Mann trafen, forderten sie ihn unter Androhung von Gewalt auf, seine hochwertige Armbanduhr auszuhändigen. Nachdem der Herr der Aufforderung nachgekommen war, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Glücklicherweise blieb der Mann aber unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein.

Nun werden Zeugen gesucht, die am 13.02.2024 Beobachtungen in Leiferde gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell