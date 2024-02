Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Beschädigter Motorroller

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Spreeweg

Donnerstag, 12.10.2023

Eigentümerermittlung - Motorroller der Marke "Her Chee"

Am 12.10.2023 wurde ein Motorroller im Spreeweg in Braunschweig beschädigt. Der Motorroller wurde in Folge dessen durch die Polizei sichergestellt, da bislang kein rechtmäßiger Eigentümer ermittelt werden konnte. Bei dem Roller handelt es sich um ein Modell der Marke HER CHEE in der Farbe blau.

Hinweise zum Eigentümer bitte zu Geschäftszeiten an die Pst Querum unter der Telefonnummer 0531/476-3415 oder an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

