Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht - Anfangsverdacht eines Sexualdelikts zum Nachteil eines Kindes in der Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Helmstedter Straße, Straßenbahnlinie 4 Rtg. Radeklint 18.01.2024 - 07:17 Uhr

Unbekannter Mann belästigt junges Mädchen

Am Morgen des 18. Januars stieg ein Mädchen im Grundschulalter in die Straßenbahn, welche von der Helmstedter Str. in Richtung Radeklint fuhr (Linie S4). In der mit zahlreichen Menschen besetzten Straßenbahn sei das Mädchen von dem bislang unbekannten Mann bedrängt worden. Ausweichversuche des Kindes seien von anderen Fahrgästen beobachtet worden. Eine bislang unbekannte Frau sei dem Mädchen zu Hilfe gekommen und habe den Tatverdächtigen weggeschubst. Andere Fahrgäste hätten den Mann schließlich aus der Straßenbahn gedrängt.

Die Polizei ermittelt aufgrund des Anfangsverdachts einer Sexualstraftat und sucht nun nach den genannten Fahrgästen und weiteren Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person liefern können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell