POL-HAM: Polizei fasst Pkw-Aufbrecher

Hamm-Westen (ots) - Eine 23-jährige Fußgängerin wurde am Samstag, gegen 18.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Die Frau überquerte die Fahrbahn der Wilhelmstraße etwa in Höhe des Vorheider Weg und wurde dabei von dem VW Golf einer 48-jährigen Frau erfasst. Die 23-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa ...

mehr