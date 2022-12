LPI-G: Unfall zwischen BMW und Straßenbahn

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 30.11.2022 wurde in der Stauffenbergstraße ein Stromhäuschen mit einem Graffiti verunstaltet. Unbekannte Täter besprühten ein Graffiti in der Größe 3m x 4m in den Farben Weiß, Schwarz und Rosa an das Gebäude. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr