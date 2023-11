Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Autofahrer rollt über Verkehrsinsel und flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit der Beschädigung seines eigenen Autos und eines Verkehrsschildes hat ein betrunkener Autofahrer am Freitagnachmittag im Kreuzungsbereich Hammer Straße/ Römerstraße das Wochenende eingeläutet. Der 35-Jährige fuhr mit einem VW Passat auf der Römerstraße in Richtung Norden, wobei er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Kreuzungsbereich auf die dort befindliche Verkehrsinsel geriet. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Chaosfahrt fortzusetzen und die Kreuzung trotz Rotlicht zeigender Ampel zu passieren. Anschließend bog der aus Hamm stammende Mann nach links auf die Hammer Straße ab und fuhr unbekümmert weiter. Erst im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Unfallfahrer mitsamt Fahrzeug durch eingesetzte Polizeibeamte auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf der Rautenstrauchstraße angetroffen werden. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Verkehrsdelinquenten festgestellt werden konnte, wurde ihm auf der Wache Bockum-Hövel eine Blutprobe entnommen sowie Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Ebenfalls einkassiert wurden Betäubungsmittel, die im Unfallfahrzeug aufgefunden wurden. Einen positiven Drogentest ließ der 35-Jährige ebenfalls nicht aus. Die Höhe des verursachten Gesamtsachschadens kann noch nicht beziffert werden.(es)

