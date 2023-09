Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.09.23

Inzigkofen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtige nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Nach dem Fund einer größeren Menge an Betäubungsmitteln sitzen zwei 23 und 29 alte deutsche Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Anfang des Monats hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis die Wohnung der beiden Männer in Inzigkofen durchsucht und dabei rund 1,3 kg Cannabisblüten sowie kleinere Mengen an Amphetamin und Kokain aufgefunden. Darüber hinaus wurden diverse Messer und Schlagwerkzeuge sowie mutmaßlich aus Betäubungsmittelgeschäften stammendes Bargeld beschlagnahmt. Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen die beiden Tatverdächtigen beantragt, dem das zuständige Gericht stattgab. Sie befinden sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell