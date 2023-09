Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.09.23

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbruch in Untersuchungshaft

Ein 34-jähriger Mann, der im Verdacht stand, am 16.09.23 einen in der Fürst-Wilhelm-Straße abgestellten Pkw geöffnet und möglicherweise noch weitere Straftaten begangen zu haben (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5607761 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5605809), sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Nach umfangreichen Ermittlungen der EG "Asyl" beim Polizeirevier Sigmaringen wird dem 34-jährigen Algerier neben dem genannten Fall zur Last gelegt, am frühen Morgen des 17.09.23 in einem Parkhaus in Sigmaringen einen Audi Q3 gewaltsam aufgebrochen und daraus Wertsachen entwendet zu haben. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden lag hier bei nahezu 7.000 Euro. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurde durch die Staatsanwaltschaft Hechingen ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, dem das zuständige Gericht am Dienstag stattgab. Der 34-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

