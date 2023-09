Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.30 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz der Bilharzschule einen dort geparkten Pkw mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und danach Unfallflucht begangen. An dem Skoda blieb ein Sachschaden von rund 4.000 Euro zurück. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07571/104-0.

Hausen im Tal

Mit Motorrad gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der L 277 zugezogen. Der Jugendliche befuhr die Strecke von Thiergarten kommend in Richtung Hausen im Tal und verlor in einer Rechtskurve vor dem Bahnübergang die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte daraufhin und kam auf den Schienen zum Liegen. Durch einen Zeugen wurde er vom Gleis gezogen und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Mengen

Randalierer in Gewahrsam

Nachdem er zuvor zweimal randaliert hatte, endete der Mittwochabend für einen 35-Jährigen in polizeilichem Gewahrsam. Der Mann fiel erstmals gegen 20.30 Uhr auf, als er in der Reiserstraße mit seinem Fuß gegen die Glaseingangstür eines Mehrfamilienhauses trat, welche dadurch beschädigt wurde. Nachdem er hier noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit verlassen hatte und im Rahmen der Fahndung zunächst nicht festgestellt werden konnte, wurden die Beamten gegen 21.30 Uhr in die Mittlere Straße gerufen. Dort hatte der deutlich alkoholisierte 35-Jährige erneut randaliert und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Hier traf die Streifenwagenbesatzung den Mann an und nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten schließlich in Gewahrsam. Er musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen, auf ihn kommen nun zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sowie die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell