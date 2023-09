Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung des PP Einsatz

Bodenseekreis (ots)

Brand auf Katamaran - Bodensee zwischen Konstanz und Friedrichshafen

Am heutigen Mittwoch, 27.09.2023, gegen 17.40 Uhr, befand sich der Katamaran "Fridolin" im Linienverkehr von Konstanz nach Friedrichshafen. Auf halber Strecke der Überfahrt kam es auf Grund eines technischen Defekts zu einem Brand an einer der beiden Antriebsmaschinen. Die Flammen konnten durch die Besatzung mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Mit der verbleibenden Maschine lief der Katamaran unter Begleitung des im Seeraum befindlichen Polizeiboots der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen in den BSB-Hafen in Friedrichshafen ein. Die alarmierte Feuerwehr Friedrichshafen sicherte die Brandstelle am Liegeplatz ab, die 165 Fahrgäste als auch die Besatzung blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell