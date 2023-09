Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Motorroller offenbar mutwillig beschädigt

Ein unbekannter Vandale hat am Dienstag in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße offenbar gegen einen abgestellten Motorroller getreten, sodass dieser umkippte und beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen, die zwischen 13.15 Uhr und 22.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an die Polizei Sigmaringen zu wenden. Angaben der Eigentümerin zufolge hatte ein Unbekannter bereits am vergangenen Sonntag den Vorderreifen des Zweirades zerstochen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist nicht abschließend geklärt.

Beuron

Brand einer historischen Holzbrücke

Beim Brand einer historischen Holzbrücke in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entstand den ersten Schätzungen zufolge rund 300.000 Euro Sachschaden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte gegen 1 Uhr in die Abteistraße aus und konnte das Feuer rasch löschen. Durch den Brand wurden mehrere Balken, die seitliche Holz-Vertäfelung und ein Teil der Dachkonstruktion beschädigt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen übernommen und schließt Brandstiftung aktuell nicht aus. Etwaige Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Altshauser Straße zur Ortsumgehungsstraße L 286 wurde ein Autofahrer verletzt. Der 50 Jahre alte Dacia-Lenker wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 57-Jährige schätzte die Situation offenbar falsch ein und fuhr mit ihrem Citroen von hinten wuchtig auf. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro beziffert.

Ostrach

Nach Parkrempler geflüchtet - Unfallverursacher betrunken

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend muss ein 56-jähriger Autofahrer mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der Mann hatte gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz der Buchbühlhalle beim Ausparken mit seinem Fiat einen abgestellten Opel touchiert und fuhr danach einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen des Verursacherwagens und kontaktierte die Polizei. Die Ermittler konnten den 56-Jährigen telefonisch erreichen, als dieser kurze Zeit später an die Unfallstelle zurückkehrte, wurden die Beamten auf dessen deutliche Alkoholisierung aufmerksam. Weil eine Atemalkoholmessung rund 1,1 Promille anzeigte, musste er sich in einer Klinik Blutproben entnehmen lassen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein, seinen Führerschein musste der 56-Jährige an Ort und Stelle abgeben.

