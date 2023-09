Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Montag gegen 15.45 Uhr in der Oberhofstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein 26-Jähriger gibt an, dass er mit seinem Pkw an der Einmündung der Konstantin-Schmäh-Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Ein Unbekannter sei an seinen Wagen herangetreten und habe ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Darüber hinaus schlug er gegen den Pkw und beschädigte diesen. Sein Begleiter habe derweil einen unbekannten Rollstuhlfahrer attackiert, sodass dieser stürzte. Anschließend ergriff das Duo die Flucht und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Einer der Männer sei etwa 190 cm groß und schwarz gekleidet gewesen. Sein Komplize wird als etwa 175 cm groß beschrieben, er trug eine kurze Hose sowie ein T-Shirt und hatte kurze blonde Haare und einen blonden Bart. Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein Jugendlicher am Montag gegen 13.30 Uhr in der Meistershofener Straße mit einem Fußgänger kollidiert ist. Der Junge war mit einem E-Scooter auf dem Bürgersteig unterwegs und stieß mit einem 61-jährigen Passanten zusammen. Als der Fußgänger ankündigte, die Polizei zu verständigen, suchte der E-Scooter-Fahrer das Weite, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestoppt werden. Der 61-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Kressbronn

Mit dem Motorrad gestürzt

Zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste eine 70-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Bodanstraße. Die Frau wollte vom Strandbad auf die Straße einfahren, wurde dabei offenbar von der Sonne geblendet und touchierte den Randstein. In der Folge stürzte sie zu Boden und stand unter Schock. Verletzungen zog sie sich durch den Unfall nicht zu. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Kressbronn

Kindergarten evakuiert

Starke Rauchentwicklung aus einer mutmaßlich defekten Mikrowelle war am Montag gegen 10 Uhr die Ursache dafür, dass rund 90 Kindergartenkinder evakuiert und kurzfristig in einer Turn- und Festhalle untergebracht werden mussten. Die Feuerwehr rückte an und lüftete die Räumlichkeiten, sodass die Kinder und das Personal nach rund 30 Minuten wieder zurück in den Kindergarten konnten. Verletzt wurde niemand.

Salem

Mit Stein und Laterne kollidiert

Insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Montagabend kurz nach 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 25-Jährige wollte von der Straße auf einen Parkplatz einfahren und kollidierte mutmaßlich aus Unachtsamkeit mit einem Stein und einer Laterne. Während sich der Sachschaden an ihrem Audi auf rund 5.000 Euro beläuft, fällt dieser an der Beleuchtung geringer aus.

