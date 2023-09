Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei und Verbraucherzentrale informieren im Rahmen der Themenwoche "Rund ums Haus" am 28.09.23, 16 Uhr, in der Verbraucherzentrale in Friedrichshafen

Bild-Infos

Download

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Nach wie vor erstatten tagtäglich Opfer von Betrugsdelikten Anzeige bei der Polizei, teilweise wurde zuvor hoher finanzieller Verlust erlitten. Insbesondere der sogenannte "Enkeltrick", aber auch falsche Gewinnversprechen oder Delikte des Amtsmissbrauchs, wie zum Beispiel der "Falsche Polizeibeamte", beschäftigten dabei die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Sehr oft wissen insbesondere ältere Menschen nicht oder nur unzureichend über die perfiden und aktuellen, weil häufig wechselnden Betrugsmaschen der Täterinnen und Täter Bescheid. Ziel ist es, durch fortlaufende Aufklärung und Information hier eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, um durch das Wissen um die Tricks der Betrüger im Idealfall weiteren Schaden zu verhindern.

Daher informiert Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg, Außenstelle Bodenseekreis, am kommenden Donnerstag, 28.09.23, über die aktuellen Betrugsmaschen und richtige Verhaltensweisen, sollte man selbst kontaktiert werden. Unterstützt wird sie dabei vom sicherheitstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Bodenseekreis, Polizeihauptkommissar Hans Hunger. Er gibt in Anbetracht der bevorstehenden dunklen Jahreszeit Tipps zum Thema Einbruchschutz und informiert über die Möglichkeiten, die eigene Wohnung oder das Haus technisch sicherer zu machen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28.09.23, ab 16 Uhr in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Friedrichshafen in deren Geschäftsräumen in der Riedleparkstraße 1 in Friedrichshafen statt. Abgestimmt sind die Informationen in erster Linie für ältere Mitmenschen, jedoch sind auch alle anderen Interessierten herzlich eingeladen. Die Vorträge dauern jeweils rund 60 bis 90 Minuten.

Unter dem Motto "Nur wer informiert ist, kann sich schützen!" freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Was erwartet Sie?

* Informationen über Betrugsmaschen:

- an der Haustür

- am Telefon

- im Internet / am Bankomat

- Unterwegs

* Informationen zum Einbruchsschutz und Opferschutz

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell