Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Juli 2023

Görlitz, Gemeinde Neißeaue (ots)

In der gestrigen Pressemitteilung (Bundespolizei nimmt an verschiedenen Orten im Landkreis Görlitz mehrere Migranten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit in Gewahrsam) teilten wir mit, dass die Identität von vier Männern festgestellt werden sollte. Unklar war, ob es sich um jemenitische, eritreische oder somalische Staatsangehörige handelt. Nunmehr steht fest, dass alle vier aus dem Jemen kommen. Ein fünfter Mann, der später ebenfalls in Zentendorf aufgegriffen wurde, kommt dagegen aus Somalia.

Die Ortslage (Zentendorf) in der Gemeinde Neißeaue spielte auch am heutigen Samstag, 29. Juli 2023, wieder eine Rolle. Dort wurden 05.45 Uhr acht Männer und eine Frau aus dem Iran von der Bundesbereitschaftspolizei in Gewahrsam genommen.

Auf sieben Iraner waren die Bundesbereitschaftspolizisten bereits 03.15 Uhr an der Görlitzer Altstadtbrücke aufmerksam geworden. Diese gelangten offensichtlich zu Fuß und in Begleitung von vier Afghanen in die Neißestadt.

Alle 20 Aufgegriffenen sind vorerst zur Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gebracht worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell