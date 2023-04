Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugen nach Unfallflucht auf der A61 gesucht

Boppard (ots)

Am Samstag, 15.04.2023, kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 zwischen den Anschlussstellen Boppard und Koblenz/Waldesch in FR Norden. Der Fahrer eines Audi A4 fuhr über einen Auspuffendtopf, welcher auf dem linken Fahrstreifen lag. Hierbei wurde der Unterboden beschädigt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass kurz zuvor ein PKW einen Auspuffendtopf verloren hatte. Der Fahrer sei auch zunächst ausgestiegen, dann aber sofort wieder eingestiegen und dann weiter in FR Norden gefahren ohne die Polizei über den auf der Fahrbahn liegenden Auspuffendtopf zu informieren. Leider konnte durch den Zeugen kein Kennzeichen abgelesen werden. Bekannt zu diesem Fahrzeug ist lediglich, dass es sich um einen weißen Audi A6 Kombi neueren Baujahres handelte. Ein sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizeiautobahnstation Mendig bittet Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem weißen Audi geben können, sich unter der Telefonnummer 02652-9795-0 zu melden.

