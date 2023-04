Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugen gesucht nach Unfallflucht an der Anschlussstelle Montabaur.

Koblenz (ots)

Am 12.04.2023 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der BAB 3, Anschlussstelle Montabaur. Ein dunkler Kleinwagen befuhr zuvor die B255, aus Richtung Rennerod kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Am Zubringer zur BAB 3 in Fahrtrichtung Köln/Kreisverkehr ICE-Bahnhof kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und blieb zunächst quer auf der Fahrbahn stehen. Der Unfallverursacher entferne sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall sollen mehrere Personen vor Ort mit dem flüchtigen Fahrer geredet haben. Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet Zeugen sich unter 02602/93270 oder pastmontabaur@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell