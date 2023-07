Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Seit Dezember 2022 fehlt der Versicherungsvertrag

Görlitz, BAB4 (ots)

Seit Mitte Dezember fehlt für einen Opel Astra aus Simmern (Hunsrück) offensichtlich der notwendige Haftpflichtversicherungsvertrag. Das schien die Halterin des Pkw wenig zu interessieren. Sie setzte sich am Donnerstagmorgen trotzdem hinter das Lenkrad ihres Opels, fuhr damit auf der BAB 4 in Richtung Dresden. Die Kontrolle, welche die Bundespolizei in der Nähe der Anschlussstelle Kodersdorf durchführte, endete für die 40-jährige Polin mit entsiegelten Kennzeichentafeln und einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht.

