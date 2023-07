Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ladendieb geschnappt

Görlitz (ots)

Görlitz - Gestern Abend gegen 21. 20 Uhr informierte ein aufmerksamer Bürger eine Streife der Bundespolizei darüber, dass er in einem Supermarkt in der Reichenbacher Straße einen Mann beim Stehlen beobachtet hatte. Fünf Minuten später konnte der Ladendieb auf Höhe Schwarzer Weg geschnappt werden. Dieser hielt dabei das Diebesgut - einen Obstbecher und ein Duschbad - noch in der Hand. Das "Mitnehmen ohne zu bezahlen" wird nun möglicherweise Konsequenzen für den in der Neißestadt lebenden Görlitzer haben. Gegen ihn ermittelt jetzt das Polizeirevier Görlitz wegen des Verdachts des Diebstahls.

