Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Weil sie offensichtlich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben, sind gestern ein Pole und zwei Türken von der Bundespolizei angezeigt worden.

Der polnische Mann, 29 Jahre alt, war gegen 14.30 Uhr in der Unterführung des Görlitzer Bahnhofes kontrolliert worden. In einer Tasche seiner Jacke fanden die Beamten dabei 5,2 Gramm Cannabis. Nur zwei Stunden später standen, abermals im Bahnhof der Neißestadt, ein 20 Jahre alter sowie und ein 25 Jahre alter Mann aus der Türkei im Fokus der Fahnder. Während bei dem Älteren "nur" 1,2 Gramm Cannabis gefunden wurden, waren es dagegen bei dem Jüngeren immerhin 20,9 Gramm. In allen drei Fällen wurde das Betäubungsmittel sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernahm das Polizeirevier Görlitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell