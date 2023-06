Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter des Übergriffs mit Schreckschusspistole am Kölner Tor steht fest #pol-siwi

Siegen (ots)

Am Samstag, den 13. Mai 2023, ist es in den frühen Abendstunden zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen Jugendlicher / Heranwachsender gekommen. Im Verlauf des Streites kam es zu einer Schlägerei. Ein junger Mann hat dabei eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach geschossen. Diese Situation wurde gefilmt. Das Video wurde später ins Internet gestellt. Bei der Polizei gingen seinerzeit lediglich zwei Notrufe durch vorbeifahrende Passanten ein. Im Rahmen des sofort ausgelösten Einsatzes konnten im näheren Umfeld mehrere Beteiligte angetroffen werden. Bereits wenige Tage später stand die Identität des Schützen fest. Es handelte sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Netphen. Die Kriminalpolizei hatte bereits an dem Tatwochenende die Ermittlungen übernommen. Eine Durchsuchung an der Wohnanschrift des 17-Jährigen führte seinerzeit nicht zum Auffinden der Waffe. Patronenhülsen, die am Kölner Tor sichergestellt werden konnten, ergaben, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Diese konnte bislang nach wie vor nicht aufgefunden werden. Zahlreiche Vernehmungen ergaben hinsichtlich des Tatmotivs kein einheitliches Bild.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es zunächst ein Streit zwischen zwei jungen Frauen gegeben hat. Diese erhielten von weiteren Personen Unterstützung. Hieraus entwickelte sich dann die bereits genannte Schlägerei. Dabei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt.

Die Ermittlungen sind noch nicht komplett abgeschlossen. Es stehen unter anderem noch weitere Vernehmungen aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

