Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei nimmt an verschiedenen Orten im Landkreis Görlitz mehrere Migranten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit in Gewahrsam

Landkreis Görlitz (ots)

Am Donnerstag nahm die Bundespolizei insgesamt 26 Migranten an verschiedenen Orten im Landkreis Görlitz in Gewahrsam. Die betreffenden Ausländer, die aus Syrien, aus Afghanistan, aus Indien oder Nepal kommen, waren alleine oder in Gruppen unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist bzw. wurden den eigenen Aussagen zufolge ins Land geschleust. Die größte Gruppe - sieben Männer, vier Frauen und ein Kind - wurde einem Bürgerhinweis folgend in Uhyst, Bahnübergang Bautzener Straße, festgestellt.

Bislang sind am heutigen Freitag insgesamt elf Migranten aufgegriffen worden. Unter ihnen befinden sich sieben Männer aus Afghanistan, die nachweislich gegen 01.30 Uhr über die Görlitzer Altstadtbrücke die deutsch-polnische Grenze überquerten. Inwiefern vier Männer aus dem Jemen, aus Somalia oder aus Eritrea kommen, wird derzeit geklärt. Das Quartett befindet sich in der Ludwigsdorfer Dienststelle, nachdem es gegen 04.30 Uhr bei Zentendorf unerlaubt nach Deutschland eingereist war.

