Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 25.09.2023

Salem / Bodenseekreis (ots)

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weil er am Freitagnachmittag offenbar gleich mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 40-Jährigen. Der Mann soll zunächst gegen 16 Uhr in einen Kindergarten in Neufrach eingebrochen sein. Dort von einer Angestellten ertappt, gab sich der Tatverdächtige als vermeintlicher Polizeibeamter bei Ermittlungen aus und flüchtete. Kurze Zeit später begab sich der Mann in eine nahegelegene Praxis und machte sich an der Kasse zu schaffen. Einem Mitarbeiter soll er bei einem folgenden Streitgespräch mit einem Messer gedroht und anschließend mit mehreren hundert Euro das Weite gesucht haben. Der Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf und gab an, dass der 40-Jährige auf seiner Flucht auch weitere, bislang unbekannte Personen bedroht haben soll. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige auf dem Verbindungsweg zwischen Leutkirch und Oberstenweiler angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 40-Jährige wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls anordnete. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aktuell noch an. Personen, die auf den flüchtenden Mann aufmerksam wurden oder von diesem möglicherweise auch bedroht wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell