Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Kassenbox gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend zwischen 18 und 23.15 Uhr in Leitishofen die Kassenbox aus einem Selbstbedienungs-Stand gestohlen. Darin dürften sich die Tageseinnahmen befunden haben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Reifen beschädigt

Durch einen Unbekannten wurden am Samstag in der Zeit zwischen 6 und 14.15 Uhr die beiden Vorderreifen eines in der Bahnhofstraße geparkten Pkw beschädigt. Die Räder wiesen teils mehrere Einstichstellen durch einen spitzen Gegenstand auf. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Sigmaringendorf

Faustschlag ins Gesicht

Eigenen Angaben zufolge ohne Vorwarnung einen Faustschlag ins Gesicht erhalten hat ein 17-Jähriger am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Hauptstraße. Der Jugendliche kam mit einer Gleichaltrigen aus Richtung Rathaus und wurde auf Höhe der Fußgängerampel von zwei jungen Männern angesprochen. Einer davon habe den 17-Jährigen beiseite genommen und ihm dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Als eine Fahrradfahrerin auf den Vorfall aufmerksam wurde, seien die beiden Männer in Richtung Bahnhof davongelaufen. Durch den Angriff erlitt der Jugendliche eine leichte Verletzung im Gesicht. Die beiden Unbekannten werden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Der Tatverdächtige sei ca. 170 cm groß und schlank gewesen, habe einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare gehabt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Sein Begleiter sei etwa gleichalt und etwas größer gewesen und habe ein gelbes T-Shirt getragen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben können, insbesondere die Fahrradfahrerin, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bierstetten

Abfälle unerlaubt entsorgt

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen an der L 283 zwischen Bierstetten und Reichenbach unerlaubt diverse Abfälle entsorgt. Zeugen hatten am Sonntagvormittag die Polizei verständigt, die bei einer Überprüfung mehrere Kanister mit einem Ölgemisch als Inhalt sowie mehrere Metallgefäße ebenfalls mit darin enthaltenem Öl und Fett feststellte. Der Abfall war in Fahrtrichtung Reichenbach an einer geteerten Haltebucht vor dem Waldstück unerlaubt abgestellt worden. Glücklicherweise lief augenscheinlich bislang nichts aus den Behältnissen aus. Eine fachgerechte Entsorgung wurde über das Landratsamt veranlasst. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Umweltdelikts und bittet unter Tel. 07581-4820 um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verantwortlichen.

Herbertingen

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mutmaßlich unter der Einwirkung berauschender Mittel stand ein 52-jähriger Pkw-Lenker, der nach einem Zeugenhinweis am frühen Samstagabend im Bereich Herbertingen von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Vortest reagierte beim Fahrer positiv auf Kokain, woraufhin er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sofern sich der Verdacht im Rahmen der Blutuntersuchung bestätigt, wird sich der 52-Jährige entsprechend zu verantworten haben.

Hohentengen

Auf dem Heimweg angegriffen

Eigenen Angaben zufolge von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde eine Vierergruppe Männer im Alter zwischen 26 und 33 Jahren am frühen Sonntagmorgen in Hohentengen. Das Quartett befand sich gegen 2.45 Uhr auf dem Heimweg von einem Fest, als ein heller Pkw neben ihnen gehalten und der Beifahrer sie unvermittelt attackiert habe. Hierdurch sei ein 28-Jähriger aus der Gruppe zu Boden gegangen und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Nach dem Angriff sei der Unbekannte wieder eingestiegen und davongefahren. Mindestens zwei der Männer wurden durch den Vorfall nach jetzigem Stand eher leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ging noch in der Nacht ersten Hinweisen zum Tatverdächtigen nach, die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sind noch nicht abgeschlossen.

Bad Saulgau

Bei schlechter Sicht Betonkübel gerammt

Offenbar aufgrund beschlagener Fahrzeugscheiben hat ein 19-jähriger Pkw-Lenker am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Bogenweiler Straße einen zur Geschwindigkeitsreduzierung dienenden Betonkübel übersehen. Der Mann prallte wuchtig gegen das Betonelement und ein Verkehrszeichen und verschob den Kübel um einige Meter, sodass dieser zerbrach. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. Die Polizei weist in Anbetracht der bevorstehenden kalten Jahreszeit darauf hin, dass die Sicht bei Fahrtantritt nicht beeinträchtigt sein darf und beschlagene oder zugefrorene Scheiben zunächst vollständig gereinigt werden müssen, um eine gute Rundumsicht zu gewährleisten.

Hausen im Tal

Motorradkontrollen der Verkehrspolizei

Nachdem Anwohner des Donautals sich regelmäßig an die Behörden wenden und Beschwerde über Belästigungen durch Motorradlärm führen, hat die Verkehrspolizei Sigmaringen am Sonntag bei Hausen im Tal eine Schwerpunktkontrolle zur Überwachung des motorisierten Zweiradverkehrs durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überwachung der Geschwindigkeit und der Geräuschemission. Im Zeitraum zwischen 10.30 und 16 Uhr wurden dabei 175 Motorräder überprüft. Hierbei wurden 18 Verstöße gegen Bauartvorschriften festgestellt, von denen zehn zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Vier Mal musste dabei die Weiterfahrt unmittelbar untersagt werden. Weiterhin wurde ein Geschwindigkeitsverstoß gemessen und neun sonstige Verstöße geahndet. Lediglich in einem einzigen Fall lag bei den Kontrollen die gemessene Geräuschentwicklung einer Maschine über dem zulässigen gesetzlichen Grenzwert und hat ein entsprechendes Bußgeldverfahren zur Folge.

