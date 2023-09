Polizeipräsidium Ravensburg

Kressbronn

Unbekannte versuchen Pkw zu klauen

In der Zeit von 12.09. - 23.09.2023 versuchte unbekannte Täterschaft einen Honda Civic, welcher im Öschweg vor Gebäude 6 in Kressbronn abgestellt war, zu entwenden. Mit einem unbekannten Werkzeug wurde versucht das Schloss an der Fahrertüre aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Beim Aufbruchsversuch wurde lediglich das Fahrzeugschloss beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 200.- Euro. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen in der fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Zeugen zu Unfall gesucht.

Die Polizei in Friedrichshafen sucht nach weiteren Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Samstag etwa gg. 14.40 Uhr auf der Zeppelinstraße an der Einmündung zur Dornierstraße ereignet hat. Beim Einbiegen auf die Zeppelinstraße missachtet eine 86-jährige Ford-Fahrerin die Vorfahrt einer 19-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Unfallverursacherin davon. Der Schaden am Pkw der Geschädigten beträgt ca. 1500.- Euro. Hinweise zum Unfall könnten gegebenenfalls zwei hinter der Geschädigten fahrende Verkehrsteilnehmer geben. Weitere Zeugen können sich bei beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541-701 3104 melden.

