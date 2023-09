Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Nach Parkplatzrempler folgt Unfallflucht

Am Freitag zwischen 11.35 Uhr und 11.50 Uhr beging ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker Unfallflucht, nachdem er auf dem Parkplatz vor der Berta Hummel Schule in der Geschwister-Scholl-Straße ein Fahrzeug beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Ford und verursachte daran einen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau nahm die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07581 482-0.

