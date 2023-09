Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Mutmaßlicher Köder um Tiere zu schädigen wurde ausgelegt

Vermutlich bereits am Mittwoch wurde durch eine Hundehalterin festgestellt, dass in Weingarten im Bereich Lazarettstraße ein zunächst als ´Giftköder´ bezeichneter Gegenstand aufgefunden wurde. Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Weingarten ergaben, dass es sich wohl um eine dicke Scheibe Wurst gehandelt habe, welche mit Glasscherben präpariert worden sei. Da die Hundehalterin jedoch grundsätzlich richtig handelte und den Gegenstand entfernt hatte, konnte dieser nicht mehr durch die Beamten in Augenschein genommen werden. Obwohl der Polizei bislang keine weiteren Meldungen und auch keine Meldung über ein verletztes Tier bekannt sind, besteht der Verdacht, dass durch einen bislang unbekannten Täter die Wurst absichtlich so präpariert und ausgelegt wurde, um Tiere wie zum Beispiel Hunde zu schädigen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751 803-6666 entgegen.

