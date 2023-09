Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunken Auto gefahren

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 62-jähriger Pkw-Lenker, der Zeugen am Donnerstagabend in der Hohenzollernstraße aufgefallen war, als er sein Fahrzeug quer über insgesamt vier Parkplätze hinweg parkte. Nachdem der Mann danach stark schwankend seinen Wagen verließ, wurde die Polizei hinzugezogen, die bei dem 62-Jährigen mittels eines Atemalkoholtests eine Alkoholisierung von über drei Promille feststellte. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

Schwenningen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Hauptstraße. Die 20-jährige Lenkerin eines Ford wollte aus der Hardtstraße kommend in die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei den in Richtung Hausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW eines 35-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Pkw beschädigt, der Ford dabei so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Ostrach-Habsthal

Wiederholt Kartoffeln gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag, 09.09., und dem vergangenen Sonntag an mindestens sechs Tagen Kartoffeln von einem Acker bei Habsthal gestohlen. Zumeist in den Abendstunden wurden ein bis zwei Personen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, wie sie die lose auf der Erde liegenden Kartoffeln einpackten und mitnahmen. Die Unbekannten dürften in wechselnder Besetzung und mit zwei Pkw unterwegs gewesen sein. Der bislang durch die Diebstähle entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

