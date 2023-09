PP Ravensburg: Nach Öffentlichkeitsfahndung zu unbekanntem Toten - Identität weiterhin ungeklärt

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Radfahrerin fährt über rot und wird von PKW erfasst Leichte Verletzungen hat sich eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin am Mittwochvormittag in der Schussenstraße zugezogen, als sie eine rote Fußgängerampel überquerte und daraufhin von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungsdienst brachte die 46-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, am Fahrzeug entstand ein ...

