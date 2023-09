Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 10.50 Uhr und 11.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Jahnstraße. Der Unbekannte stieß mit seinem Wagen, vermutlich beim Versuch einzuparken, mit einem abgestellten Mazda zusammen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ er den Unfallort. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Betrunken Auto angefahren und geflüchtet

Mit einer Anzeige muss eine 69-jährige Frau rechnen, nachdem sie am Donnerstagabend ein in der Kirchstraße geparktes Auto angefahren hat und anschließend geflüchtet ist. Zeugen beobachteten den Unfall und wiesen die Frau darauf hin. Diese hinterließ lediglich einen Zettel mit ihrem Kennzeichen am beschädigten Ford und verließ anschließend die Örtlichkeit. Als die Polizisten die 69-Jährige an ihrer Wohnanschrift antrafen, nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch bei ihr wahr. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab über 1,3 Promille. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

Schlier

Frau streift Polizeiauto und hält nicht an

Sämtliche Anhaltezeichen ignorierte eine 60 Jahre alte Frau am Donnerstagabend, nachdem sie auf der L 326 zwischen Waldburg und Unterankenreute ein Polizeiauto beschädigt hatte. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte das entgegenkommende Fahrzeug der Bundespolizei. Durch den Streifvorgang brachen bei beiden Wagen die Außenspiegel ab. Die 60-Jährige fuhr daraufhin einfach weiter. An ihrer Wohnanschrift konnte sie schließlich angehalten werden. Ihr drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Neukirch

Unfall mit Leichtverletztem

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der L 333 bei Goppertsweiler ereignet hat. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer bog auf die Landesstraße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Audi eines 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu.

Aichstetten

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 8.20 Uhr und 8.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Hochstraße ermittelt die Polizei Leutkirch und sucht Zeugen. Der Unbekannte fuhr vermutlich beim Vorbeifahren gegen das Heck eines abgestellten BMW und hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell