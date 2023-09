Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei verhindert Schlimmeres

Erfurt (ots)

Sonntagnacht kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während zwei Männer an einer Haltestelle am Domplatz warteten, näherten sich ihnen zwei Personen. Zunächst kam es zu einem Streit, welcher sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Polizisten in unmittelbarer Nähe. Sie wurden Zeugen, wie die beiden Männer an der Haltestelle geschlagen und getreten wurden. Durch das schnelle Einschreiten der Polizei wurde Schlimmeres verhindert. Die Männer im Alter von 28 und 31 Jahren erlitten leichte Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Einer der beiden musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die betrunkenen Angreifer im Alter von 32 und 34 Jahren erhielten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

