Polizei Homberg

POL-HR: Neuental - Einbruch in Campingplatzrezeption - Tresor entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.08.2023:

Neuental-Neuenhain

Einbruch in Campingplatzrezeption

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 03:50 Uhr bis Samstag, 19.08.2023, 04:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind mehrere Unbekannte in das Rezeptionsgebäude des Campingplatzes "Neuenhainer See" eingebrochen.

Die unbekannten Täter versuchten zuerst vergeblich über ein Fenster, welches mit Fensterläden gesichert war und über einen Nebenraum in den Innenbereich der Rezeption zu gelangen. Schlussendlich verschafften sich die unbekannten Täter dann durch das Aufhebeln eines Gitters sowie der Haupteingangstür zum Bürobereich unberechtigt Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurde ein Standtresor angegangen und durch die unbekannten Täter komplett entwendet. In dem Tresor befand sich Bargeld, Elektronik und Schlüssel. Die Höhe des Stehlschadens wird mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag angegeben. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

In der gleichen Nacht wurden die amtlichen Kennzeichen HR-FJ 1713 eines VW Golf der auf dem Parkplatz des Campingplatzes geparkt war durch Unbekannte entwendet. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

