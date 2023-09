Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Buttstädt (ots)

Am 17.09.2023 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 29 Jährige mit ihrem Pkw Ford die Straße nach Herrengosserstedt in Teutleben. Im Fahrzeug befanden sich ihre 25 jährige Freundin und ihr 8 jähriger Sohn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonmast. Plötzlich befand sich ihr Fahrzeug mit Automat im Rückwärtsgang und die 29 Jährige fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts in den Graben. Dabei wurden alle drei Insassen verletzt. Der 8 Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Helios Klinikum Erfurt geflogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 EUR. (wo)

