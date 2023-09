LPI-EF: Einbruch in Telekom-Shop

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots) - In Erfurt und im Bereich Sömmerda vollstreckte die Polizei am Donnerstag gleich mehrere Haftbefehle. Den Anfang machte ein 44-jähriger Mann aus Erfurt, gegen den zwei Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegen hatten. Die Fahnder nahmen den Mann in der Mittagszeit fest. Einem Gefängnisaufenthalt entging der 44-Jährige aber, da sein Arbeitgeber die geforderte Strafe von mehr als 3.000 Euro zahlte. In ...

