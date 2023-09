Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Diebstahl erwischt

Sömmerda (ots)

Zwei Männer betraten am Donnerstagabend einen Supermarkt in Sömmerda und füllten sich heimlich die Taschen. Ein Ladendetektiv stellte einen der Diebe. Sein Komplize bemerkte dies, legte seine Beute zurück und verließ das Geschäft. Als der gefasste Täter in ein Büro gebracht werden sollte, versuchte er mit seiner Beute zu flüchten und schubste den Mitarbeiter des Marktes. In seinen Taschen tauchten nicht nur die gestohlenen Lebensmittel im Wert von etwa 20 Euro auf, sondern auch eine Marihuanablüte. Hinzugerufene Polizisten nahmen den polizeibekannten 27-Jährigen vorläufig fest. (JN)

