LPI-EF: Geschädigter nach Raub gesucht

Erfurt (ots) - In dieser Woche versuchten Jugendliche gefälschte Rezepte bei zwei Apotheken in Erfurt einzulösen. Die Mitarbeiter der Apotheken schöpften allerdings Verdacht und verständigten die Polizei. Am Dienstag und Donnerstag kamen an den betreffenden Tatorten zivile Polizeibeamte zum Einsatz. Bei der Abholung der verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel wurden ein 13-jähriges Mädchen sowie zwei Jungen im Alter von 15 und 18 Jahren festgestellt. Gegen sie wird ...

