LPI-EF: Gestohlen und Widerstand geleistet

Erfurt (ots) - Eine betrunkene Frau verursachte gestern einen hohen Sachschaden. Die 65-Jährige war am Nachmittag mit ihrem Skoda von Waltersleben in Richtung Erfurt gefahren. In einer Kurve kam die Frau mit ihrem Auto von der Straße ab und stieß mit mehreren Verkehrsschildern zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Polizeibeamte stellten am Unfallort fest, dass die Autofahrerin Alkohol getrunken hatte. Sie erreichte bei einem Test 2,7 Promille. ...

