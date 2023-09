Polizeipräsidium Ravensburg

Kressbronn

Streit unter Verkehrsteilnehmern - Polizei bittet um Hinweise zu Rennradfahrer

Nach einer Streitigkeit unter zwei Verkehrsteilnehmern am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Berger Straße sucht der Polizeiposten Langenargen Zeugen. Ein bislang unbekannter Rennradfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs und überholte auf Höhe des Obsthofs einen vorausfahrenden Pkw. Ein entgegenkommender Cabrio-Fahrer musste aufgrund des Manövers stark abbremsen und sei in der Folge vom Radler angebrüllt worden. Als der Unbekannte Zweiradfahrer daraufhin von den Autofahrern zur Rede gestellt wurde, beleidigte er seine Gegenüber und soll einem der beiden auch ins Gesicht geschlagen haben. Der Rennradfahrer wird als 50 Jahre alt, schlank und sportlich beschrieben. Er hatte einen grau-weißen Dreitagebart, trug ein blaues Sportoberteil und kurze Hosen sowie einen Helm und eine Sonnenbrille. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren / Kressbronn

Messenger-Betrug aufgesessen - Polizei rät zur Vorsicht

Nachdem zwei Frauen auf eine Betrugsmasche hereingefallen sind und Geld an unbekannte Betrüger überwiesen haben, warnt die Polizei erneut. Beide wurden über verschiedene Messenger von Betrügern kontaktiert, die sich als deren Tochter ausgaben. Aufgrund eines Defekts oder eines Handywechsels habe man eine neue Nummer und könne aktuell nicht auf das Online-Banking zugreifen. Da eine dringende Rechnung zu begleichen sei, baten die angeblichen Töchter um kurzfristige Aushilfe. Beide Frauen schenkten der vorgetäuschten Geschichte Glauben und überwiesen jeweils einen vierstelligen Euro-Betrag auf ausländische Konten. In einem der Fälle reagierte die Hausbank und machte auf den möglichen Betrugsversuch aufmerksam, woraufhin die Transaktion noch rechtzeitig gestoppt werden konnte. Nun ermittelt die Polizei in beiden Fällen. Hinweise zu dieser gängigen Betrugsmasche und Tipps, wie Sie sich verhalten können, finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ .

Oberteuringen

Pkw kollidiert mit Gabelstapler

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Rohmbachstraße ereignet hat. Der 62-jährige Fahrer eines Staplers rangierte auf einem Grundstück, wobei die Gabeln seiner Arbeitsmaschine auf die Straße hineinragten. Ein vorbeifahrender 25 Jahre alter Ford-Fahrer erkannte die Gefahr nicht und kollidierte mit der Gabel. Die 23-jährige Frau auf dem Beifahrersitz verletzte sich durch splitterndes Glas leicht. Am Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Stapler blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Markdorf

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Kleintransporter

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Ahauser Straße wurde ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte nach links in einen Verbindungsweg abbiegen und übersah dabei den Radler der im Begriff war, unerlaubt zu überholen. Der 63-Jährige kollidierte mit der hinteren Türe des Lieferwagens und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Markdorf

79-Jähriger verstirbt nach Unfall - medizinische Ursache wahrscheinlich

Jede Hilfe zu spät kam für einen 79-jährigen Motorroller-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Der Mann war gegen 15 Uhr auf der Leimbacher Straße in Richtung Markdorf unterwegs und verlor offenbar aufgrund eines akuten medizinischen Problems die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Der Mann fuhr über die Gegenfahrbahn und den Gehweg hinweg, kam von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn unter laufender Reanimation in eine Klinik, wo er wenig später mutmaßlich infolge seiner vor dem Unfall aufgetretenen gesundheitlichen Beschwerden verstarb.

