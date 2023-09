Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekrei (ots)

Friedrichshafen

Parkplatzstreit führt zu Verletzungen

Am Freitag, gegen 12.16 Uhr eskalierte auf dem Parkplatz des Bodensee Center in Friedrichshafen der Streit um einen Parkplatz derart, dass nicht nur Beleidigungen fielen, sondern auch ein Fahrzeuglenker über den Fuß eines anderen Fahrzeuglenkers fuhr und anschließend von der Örtlichkeit flüchtete. Als der geschädigte Lenker eines Gespanns (Pkw mit Anhänger) vor dem OBI auf eine Parkmöglichkeit wartete, wollte der Lenker eines schwarzen Mercedes ausparken und fühlte sich wohl durch das Gespann gestört. Dies veranlasste ihn, den Lenker des Gespanns durch eine geöffnete Fahrzeugscheibe zu beleidigen. Daraufhin ging der Lenker des Gespanns zu diesem unflätigen Mann und wollte ihn bezüglich der begangenen Beleidigung konfrontieren. Als der Geschädigte noch dicht neben dem Mercedes stand, fuhr dieser wieder an. Dabei stürzte der Geschädigte und wurde an seinem Fuß mit dem Hinterreifen des Mercedes überrollt. Obwohl der Mercedesfahrer durch Zurufe von Passanten von diesem Verkehrsunfall Kenntnis erlangte, zeigte er sich unbeeindruckt und verließ die Örtlichkeit. Der Geschädigte erlitt Verletzungen, welche medizinisch versorgt werden mussten. Zu dem Täter ist bislang lediglich bekannt, dass das Fahrzeug mit zwei Personen besetzt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs führt zu Führerscheinentzug

Mit deutlich zu viel Alkohol war am Freitag um 13.40 Uhr im innerstädtischen Bereich von Friedrichshafen die 47-jährige Lenkerin eines Fiat unterwegs. Nachdem durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug als, sehr auffällig und mit extremen Schlangenlinien fahrend, gemeldet wurde, konnte durch eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen das Fahrzeug samt Fahrzeuglenkerin parkend vor einer Bar in Sankt-Georgen angetroffen werden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeuglenkerin wohl mit über 1,5 Promille unterwegs war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein der Dame ein.

