Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Unter Drogen und Alkohol zum Tanken gefahren

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.21 Uhr wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Waldseerstraße in Weingarten gerufen. Zuvor meldeten Zeugen einen Motorradfahrer mit unsicherer Fahrweise. Während die Polizei aufs Tankstellengelände einbog, betanke gerade ein Motorradfahrer nicht nur das Motorrad, sondern goss das Benzin auch über das Motorrad und den Platz daneben. Bei der anschließenden Kontrolle des in Richtung Kassenbereich torkelnden Mannes konnten die Beamten erheblichen Atemalkohol feststellen. Ein danach durchgeführter Alkoholtest ergab umgerechnet 1,82 Promille. Die weiteren Ermittlungen der Beamten ergab, dass der 18-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad ist. Außerdem stellten sie bei einem Urintest eine Drogenbeeinflussung fest und er hatte ein nicht erlaubtes Messer bei sich. Zu guter Letzt ergaben die Ermittlungen, dass er mit dem Motorrad unbefugt unterwegs war. Der junge Mann musste sich sicher Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft in Ravensburg

Grünkraut

Fahrzeugbrand

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr geriet ein VW in Grünkraut/ Ritteln aus nicht bekannten Gründen in Brand. Der Geschädigte, welcher gerade im Begriff war das Fahrzeug zu verkaufen und von einer Probefahrt zurückkam, versuchte noch den Brand mittels eines Feuerlöschers zu löschen. Dieses misslang jedoch, so dass das Feuer von der Feuerwehr Grünkraut gelöscht werden musste. Der Wert des VW betrug noch etwa 3000.- Euro.

Ebenweiler

Kind bei Fahrradunfall verletzt

Am Samstag gegen 12.40 Uhr befuhr ein 8-jähriges Kind die abschüssige Straße Rußäcker in Ebenweiler und missachtete die Vorfahrt einer von rechts aus Richtung Oberhofstraße kommenden Polstar-Fahrerin. Hierbei kommt es zur Kollision am linken vorderen Kotflügel. Das Kind stürzt auf die Fahrbahn und muss mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Ravensburg verbracht werden. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbildes bei dem Jungen wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber hinzugezogen. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 1600.- Euro.

Isny

Bus fängt Feuer

Infolge technischen Defekts durch einen streifenden Keilriemen geriet am Samstag gegen 18.45 Uhr der Motor eines Linienbusses in Brand. Im Bus, welcher gerade im Senngutweg in Isny unterwegs war, befanden sich 10 Fahrgäste, die den Bus aber unversehrt und unverletzt verlassen konnten. Die freiwillige Feuerwehr war mit 15 Wehrleuten vor Ort um den Brand zu löschen. Vorsorglich wurden auch zwei Rettungswagen hinzugerufen, welche aber nicht benötigt wurden. Da am Bus zusätzlich Öl ausgelaufen war, musste die Straße von der Feuerwehr gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell