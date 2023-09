Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen

Unfall fordert 3 leichtverletzte Personen

Am Samstag gegen 14.00 Uhr befährt eine 88-jährige Toyota-Fahrerin den Unteren Torackerweg in Gammertingen/Mariaberg und wollte auf die B 313 in Richtung Trochtelfingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-jährigen VW-Fahrerin die in Richtung Trochtelfingen unterwegs war. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Fahrerin des VW und ein 8-jähriges Kind im VW wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Sigmaringen verbracht. Die Rettungskräfte waren mit 3 Rettungswagen und die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten vor Ort.

Herbertingen

Brand im Schredderwerk

Aufgrund einer nicht näher bekannten Rauchentwicklung im Schredderwerk in Herbertingen, An der Ostrach, rückte die Feuerwehr am Samstag gegen 05.37 aus. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr konnte Feuer an einer der mit Förderbändern aufgebauten Sortierstraßen festgestellt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert, weshalb kein Sachschaden am Gebäude entstand. Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache werden glühende Metallspäne vermutet. Der Sachschaden an den Förderbändern dürfte sich auf ca. 15.000 EUR belaufen. Die Feuerwehr war mit 103 Wehrleuten und 20 Fahrzeugen vor Ort. Neben drei Rettungsfahrzeugen war auch der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister am Brandort.

Hohentengen

Festbesucher auf Heimweg angegriffen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr wurden 4 Personen im Alter zwischen 26 und 34 Jahren von einem Unbekannten angegriffen. Sie waren gerade auf dem Nachhauseweg vom Oktoberfest in der Straße an der Ostrach in Hohentengen, als ein heller Kleinwagen neben ihnen anhielt, der Beifahrer ausstieg und unvermittelt auf die Personen einschlug. Anschließend stieg er wieder in das Auto und flüchtete in Fahrtrichtung Sportplatz. Der Täter wird mit ca. 180-190 Größe, schlanke, sportlich Figur, kurze Haare, bekleidet mit langer Hose und hellem Pullover beschrieben. Zeugen die weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell