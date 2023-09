Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Mooshausen

56-jähriger erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 260 zwischen Mooshausen und Tannheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Unfallermittlungen überholte der 56-jährige Fahrer eines VW Golf ein vor ihm in Richtung Tannheim fahrendes Wohnmobil. Während des Überholmanövers kam es zur Frontalkollision des Golfs mit einem entgegenkommenden Renault Megane. Dessen 50-jähriger Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen, die vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Schadenshöhe an den beiden beteiligten Autos liegen bislang keine Angaben vor. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle blieb die L260 zwischen Mooshausen und Tannheim bis 17:30 Uhr gesperrt. Die beiden Straßenmeistereien Biberach und Leutkirch sorgten während der Sperrung für eine Umleitung des Verkehrs über Haslach und Rot an der Rot. Die Polizei bittet Unfallzeugen, insbesondere die Insassen des überholten Wohnmobils sich beim Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 zu melden.

