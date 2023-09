Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Auffahrunfall - Rettungshubschrauber sorgt für Straßensperrung

Eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße 31 hatte ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17 Uhr bei Kressbronn zur Folge. Ein 82-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte auf Höhe Kressbronn zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er fuhr auf den VW einer 55-Jährigen auf und kam nach einem Ausweichmanöver im Grünstreifen zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Der 82-Jährige klagte an der Unfallstelle über akute gesundheitliche Beschwerden, aufgrund des daraufhin abgeforderten Rettungshubschraubers musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

Überlingen

Jugendlicher verletzt sich beim Klettern schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher bei einem Vorfall in einer Kletterhalle in der St.-Johann-Straße zugezogen. Der 16-Jährige war den ersten Erkenntnissen zufolge allein und nicht gesichert an der Kletterwand und stürzte aus mehreren Metern Höhe zu Boden. Eine Rettungshubschrauber-Besatzung brachte den verletzten jungen Mann nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Warum der Jugendliche zum Zeitpunkt des Unglücks ungesichert war, ist aktuell nicht abschließend geklärt.

Markdorf

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - fünf Verletzte

Fünf Verletzte, zwei erheblich beschädigte Autos und eine Straßensperrung waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Hepbach ereignet hat. Ein 82 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs. Mutmaßlich aus medizinischer Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Nissan eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Während der Unfallverursacher schwere Verletzungen erlitt, wurden die vier Insassen im Nissan im Alter von 20 bis 54 Jahren eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden sein. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Autos. Während der Unfallaufnahme musste die B 33 bis 21 Uhr voll, bis etwa 22 Uhr einseitig gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Meersburg

Vereinsheim mit Graffiti beschmiert

Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes die Rückseite des Fußball-Vereinsheims im Sommertalweg besprüht. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

