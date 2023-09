Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Sachbeschädigung

Mit einem faustgroßen Pflasterstein hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen die Eingangstüre eines Geschäfts in der Sigmaringer Straße eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07574/921687.

Bad Saulgau

Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 61-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Paradiesstraße erlitten. Der 66-jährige Lenker eines Skoda wollte vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in die Paradiesstraße in Fahrtrichtung Sießener Straße einfahren und missachtete dabei den Vorrang der in entgegengesetzter Richtung aus der Blumenstraße kommenden Radlerin. Möglicherweise könnte eine Sichtbehinderung durch die tiefstehende Sonne mitursächlich gewesen sein. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die 61-Jährige und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ostrach

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 45.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung der L 280 und der K 8272 bei Hahnennest. Der 31-jährige Lenker eines VW Golf wollte die Kreuzung aus Richtung Hahnennest kommend in Fahrtrichtung Waldbeuren überqueren und übersah dabei den aus Richtung Ochsenbach kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Kombi einer 54-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort ebenfalls im Einsatz war die örtliche Feuerwehr.

Ostrach

Kupferkabel gestohlen

Kupferkabel in einem Gesamtgewicht von rund zwei Tonnen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mitte vergangener Woche und Montagmorgen vom Gelände eines Kieswerks in Jettkofen gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Kiesbaggerei, durchtrennten die oberirdisch verlegten Kabel und nahmen den Kabelstrang in einer Länge von rund 200 Metern mit. Aufgrund des Gewichts dürfte zum Abtransport ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts unter Tel. 07581/482-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell