Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrrad gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend den Diebstahl eines Fahrrads in der Eisenbahnstraße beobachtet haben. Als der Besitzer um 21.30 Uhr zurück zum Fahrradständer kam, sah er einen unbekannten jungen Mann mit seinem Rad wegfahren. Der junge Mann war mit zwei männlichen Begleitern, die ebenfalls Fahrräder dabeihatten, unterwegs. Er sei mit einer schwarzen Jacke mit schwarzer Kapuze bekleidet gewesen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, mögen sich bei der Polizei in Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Schutzglas in Kirche beschädigt

Schaden in Höhe von etwa 900 Euro hinterließen Unbekannte im Zeitraum vom 06.09. bis 21.09. an einem Schutzglas eines Reliefs in einer Kreuzwegstation in der Friedhofstraße. Das Glas wurde mit mehreren Schlägen derart beschädigt, dass es ausgetauscht werden musste. Am Relief entstand kein Schaden. Die Polizei in Ravensburg bittet Zeugen, die in besagtem Zeitraum etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Zaun beschädigt und geflüchtet

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete ein unbekannter Autofahrer vergangenes Wochenende nach einem Verkehrsunfall auf der K 7945 zwischen Wanderers Ruhe und Unterankenreute. In der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, hat der Unbekannte mehrere Holzpfosten eines Weidezauns umgefahren und ist anschließend einfach weitergefahren. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Schlier

Giftköder aufgefunden, Hund verletzt - Polizei warnt Tierhalter

Die Polizei warnt dringend vor möglichen Giftködern, die rund um den Dorfplatzweiher in Schlier ausgelegt wurden. Heute zur Mittagszeit wurde ein entsprechender Fund gemeldet, ein Hund habe bereits davon gefressen und sei so erkrankt, dass eine tierärztliche Behandlung erforderlich geworden sei. Bei der polizeilichen Überprüfung konnten rund um den Dorfplatzweiher etwa ein Dutzend Fleischbrocken gefunden werden, welche mit einem bläulichen Granulat durchsetzt waren. Möglicherweise könnte es sich dabei um Rattengift handeln. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können oder deren Tiere ebenfalls die Köder gefressen haben und erkrankt sind, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden. Tierhalter sollten in dem genannten Bereich sorgsam darauf achten, dass ihre Vierbeiner keinerlei unbekannte Gegenstände fressen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Köder ausliegen, die trotz Absuche bislang nicht gefunden wurden.

Leutkirch

Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Motorradfahrer am Montagnachmittag davon, nachdem er in der Wangener Straße durch eine Gefahrenbremsung zu Fall gekommen ist. Ein 80-jähriger Autofahrer wollte aus der Wangener Straße nach links auf einen Parkplatz fahren, der 64-jährige Motorradfahrer hingegen wollte vom Parkplatz in die Wangener Straße einfahren. Beim Abbiegevorgang übersah der PKW-Lenker den Motorradfahrer und fuhr auf diesen zu. Ein Zusammenstoß konnte nur durch starkes Abbremsen beider Fahrzeuge verhindert werden. Beim Sturz entstand Sachschaden am Motorrad in Höhe von etwa 750 Euro.

Leutkirch

Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18.50 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Zeppelinstraße abgestellten Citroen. Um den entstandenen Sachschaden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 2.000 Euro kümmerte er sich nicht. Die Polizei in Leutkirch ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

