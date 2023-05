Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 31-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, kam es am Mittwochmorgen (03.05.2023, 10:40 Uhr) an der Kreuzung K7 / Hauptstraße. Der Radfahrer war an der Ampel zum Stehen gekommen als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auffuhr. Hierdurch stürzte der 31-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Auch am Auto kam es zum Sachschaden, dieser wird auf 500 Euro geschätzt.

Zu einem Unfall zwischen einem 26-jährigen Radfahrer und einem 45-jährigen Autofahrer kam es am 03.05.2023, 18 Uhr, außerdem in der Wattstraße. Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 45-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell